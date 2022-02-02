شاهد.. محمد عساف يشوق جمهوره لـ "أنا العاشق" بالصعيدي المصري

ونشر عساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البرومو الترويجي للأغنية وظهر من خلاله وهو يغني باللهجة الصعيدية المصرية، وعلّق عساف على البرومو الترويجي للأغنية: "قريباً.. أنا العاشق".

وتفاعل جمهور عساف مع البرومو معبرين عن شوقهم لسماع الأغنية والتي هي من إنتاج شركة Platinum Records.وكان النجم محمد عساف قد أطلق أغنيته "الحلزونة" وهي أغنية شعبية مصرية، تعدّ أولى تجارب عساف في هذا اللون الغنائي والمطلوب منه جماهيرياً، وقد صدرت على شكل Lyric Video.ولفت عساف أن التجربة فريدة من نوعها، مبدياً إعجابه بهذا اللون وبالأغنية، واعتبر عساف أن الأغنية تحد جديد بالنسبة له وخصوصاً ان البعض شبهها بأغاني المهرجانات.أوضح في تصريحات سابقة أنه اعتمد كلمة "الحلزونة" التي استخدمها النجم المصري الكبير عادل إمام بفيلم "مرجان أحمد مرجان"، لوضع شكل خاص ومختلف للأغنية، وقال: "يجب على الفنان أن يتحدى نفسه لتقديم كل ما هو جديد ومختلف".