بعد 19 عاماً.. هذا ما سيجمع منى زكي وأحمد السقا مجدداً

والمسرحية إخراج "أشرف زكي"، وتأليف" ضياء محمد"، وإنتاج "حمدي بدر"، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر شباط الجاري.يذكر أن العرض الذي يحمل اسم "العروسة" لن يكون الاسم النهائي للمسرحية، حيث من المحتمل أن يتم تغييره والإعلان عنه قبل العرض بأيام قليلة، وخاصة بعد اكتمال فريق العمل بالكامل من ممثلين وغيره.الجدير بالذكر، مسرحية "العروسة" تعتبر هي التعاون المسرحي الأول بين منى زكي وأحمد السقا بعد غياب دام لـ19عاماً عن العمل المسرحي.