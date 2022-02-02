شبيهة هاني رمزي تثير جدلا واسعا في مصر

وطالب هاني رمزي متابعيه وزملاءه عبر تغريدة على حسابه في تويتر بعدم إرسال صورة الضيفة له،قائلا: "رجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي".وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع صورة السيدة التي تشبه هاني رمزي.يذكر أن فيلم "السيد أبو العربي وصل" إنتاج 2005، وأخرجه محسن أحمد، تأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وعبد الله مشرف ووحيد سيف.