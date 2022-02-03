جورج وسوف يوجه رسالة لمروجي شائعات وفاته ومرضه(فيديو)

جورج وسوف، رد مجدداً على شائعات وفاته ومرضه، وحسم الجدل حول الشائعات والتكهنات التي تداولت في الفترة الأخيرة، وذلك بعد حفله الأخير في أربيل.



ورد الفنان جورج وسوف على شائعات تدهور حالته الصحية، وعلق في تصريحاته الأخيرة على تكرار الشائعات حول وفاته ومرضه، وطمأن الجمهور على حالته الصحية، وقال إنه بخير ويمارس حياته الطبيعية، وأحيا مؤخراً حفل غنائي في أربيل، وظهر بها بخير، وهو ما يؤكد به أنه بخير، وقال الفنان جورج وسوف انه اعتاد على الشائعات حول حالته الصحية في الفترة الأخيرة، ووجه رسالة حاسمة لمروجي الشائعات.