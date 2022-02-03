"رامز جلال" بريء من تهمة السرقة.. ما القصة؟

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت، في ٢١ أيلول الماضي، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة "إم بي سي مصر" وشركة "إي بروديوسر" من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية لنظرها.وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وسجلت فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 ايار2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.يذكر أن هيئة الترفيه السعودية، كرمت منذ أيام النجم رامز جلال ومنحته جائزة أفضل برنامج، في حفل ضخم ضم مجموعة متميزة من نجوم العالم على رأسهم نجم الهند سلمان خان و العالمي جون ترافولتا.