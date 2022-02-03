كارول سماحة: عانيت نفسيا من "الشحرورة" والثورات العربية (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إنها قررت الابتعاد عن التمثيل بعد قيامها ببطولة مسلسل "الشحرورة" بسبب ظروف نفسية صعبة مرت بها أثناء التصوير.



وشرحت كارول سماحة خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج "صدى الملاعب" ظروف التصوير المسلسل قائلة: "الشحرورة كان أول مسلسل لي، وبعده أعلنت عن حاجتي لاستراحة عدة سنوات من التمثيل لأنني تعبت نفسيا".



وأضافت: "المسلسل تم تصويره في فترة الثورات العربية، وبدأنا تصويره في مصر يوم 25 كانون الثاني 2011 مع بدء الثورة المصرية، وقررنا نقل التصوير إلى سوريا وسافرنا في أذار وبدأت الثورة هناك."



ويذكر أن كارول سماحة طرحت قبل ساعات عبر قناتها بموقع YouTube أحدث فيديو كليب لها بعنوان "فوضى" من إخراج باسل ناصر، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف.