سيف نبيل يتخطى حاجز المليار مشاهدة وهكذا علق على الموضوع (صورة)

تخطى وسم "سيف نبيل" حاجز المليار عبر تطبيق "التيك توك" وحصد على ما يقارب 2'1 بليون



وأعرب الفنان العراقي سيف نبيل عن سعادته بذلك حيث نشر عبر صفحته استعرض من خلاله عدد مستخدمي الهاشتاغ وقال: "أحلى شي على تيك هاشتاغ سيف نبيل مليار ومئتان ماشالله".



ويعود السبب لكون سيف نبيل دائماً ما يتفاعل مع محبيه ويشاركهم التحديات في أغانيه إضافة إلى أنه يقوم بنشر ما يقومون به متابعيه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مما يدفعهم للتقرب منه، فضلاً عن أنه فنان له نسبة جماهيرية واسعة ويحقق نشاط لافت خلال السنوات الأخيرة.