بعد إعلان خطوبتها.. جليلة تثير الجدل حول هوية عريسها

لكن لم يكن خبر خطوبة جليلة ما شغل بال مرتادي "السوشيال ميديا"، بل هوية عريسها المجهولة، وكذلك سبب اختيارها أغنية النجم المصري تامر حسني "عمري ابتدى"، في فيديو الإعلان الرسمي عن ارتباطها.

ليس هذا فحسب٬ بل إن متابعي حساب جليلة على "إنستغرام" لاحظوا أنها تشارك أغاني تامر حسني مع كافة صورها وفيديوهاتها على "الستوري"، وتظهر وهي تدندن أغانيه الرومانسية، ما أثار الشكوك حول احتمالية عودتها إليه بعد قصة الحب التي جمعتهما في السابق، قبل ارتباطه بالنجمة المغربية بسمة بوسيل.وربط البعض بين وجود جليلة حالياً في مصر وبين خبر عودتها لتامر حسني٬ وقال البعض إن جليلة شاركت فيديو لها تظهر فيه بمنزل تامر، وذلك بسبب تطابق الأثاث بين فيديو الذي نشرته، وفيديو آخر نشره حسني في السابق بنفس الغرفة.وتبقى هذه الأخبار المتداولة بين الجمهور في إطار التكهنات فقط، لحين توضيح الأمر من قبل جليلة أو تامر في الأيام المقبلة.