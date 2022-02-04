وائل كفوري ورحمة رياض يطربان الجمهور في حفلهما بموسم الرياض (فيديو)

رحمة رياض ووائل كفوري أحيا كل منهما حفلًا غنائيًا مساء يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض في بوليفارد الرياض سيتي، وسط تفاعل ضخم من قبل متابعي كل منهما.



في البداية صعدت النجمة العراقية رحمة رياض على خشبة المسرح، وسط استقبال حافل من الجمهور الذي عبر عن مدى سعادته بلقائها مجددًا في السعودية، كما تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات أغانيها في الحفل.

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روحو روحو ربي يسهل عليهم 🎶@RahmaRiad

..#بنش_مارك #موسم_الرياض#رحمه_رياض_في_الرياض #رحمة_في_الرياض pic.twitter.com/7isZi5ptrT — Benchmark (@Benchmark_ksa) February 3, 2022



من جانبه صعد بعد ذلك النجم وائل كفوري إلى خشبة المسرح بعد رحمة رياض ليشدو بمجموعة من أجمل أغانيه المميزة، واستقبله الجمهور استقبالًا حافلًا، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي أطربت الحضور، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير. من جانبه صعد بعد ذلك النجم وائل كفوري إلى خشبة المسرح بعد رحمة رياض ليشدو بمجموعة من أجمل أغانيه المميزة، واستقبله الجمهور استقبالًا حافلًا، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي أطربت الحضور، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وحرص عدد من الجمهور المتابع والحاضر للحفل، على مشاركة عدد من الفيديو التي توثق أجمل لحظات الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشادوا بأداء كل من النجمين رحمة رياض ووائل كفوري.



ويواصل الفنان وائل كفوري ثنائيته مع رحمة رياض في حفلهما بالسعودية مساء الخميس، وذلك بعد فترة من إحيائهما مؤخرًا حفل غنائي بتركيا، كما أن وائل كفوري كان قد أحيا حفل سابق في السعودية في العام الماضي بمهرجان "ساوند ستورم" بالرياض.