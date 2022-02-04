نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)

إحتفلت الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" بعيد ميلادها وسط أجواء من الفرح، ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"انستغرام"، فيديو من المناسبة.



وخطفت نادين الأنظار بإطلالتها العفوية ورقصها، وحولها الكثير من البالونات باللون الذهبي والأسود، ولفت قالب الحلوى إنتباه الكثيرين، إذ تضمن تصميما فريدا على شكل شريط تصوير مليء بصور نادين، وبمجسمات صغيرة لها.

لاقى الفيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات المعايدة والمحبة لنادين.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان.