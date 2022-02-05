"لقاء القمة".. حفل يجمع أحلام ونوال ضمن موسم الرياض (فيديو)

وقالت نوال الكويتية: "أنتم جمهور مميز وحاضر ولديكم ترحيب غير عادي شكرا لكم وحضوركم وللمملكة العربية السعودية التي تجمعنا في حفلات لم تحدث في العالم العربي لكن تقام هنا فقط، اخترت أنا وأختي أحلام مجموعة من الأغاني التي تحبونها".

والفنانة أحلام عبرت عن سعادتها بالغناء في المملكة العربية السعودية وأمام الجمهور الكبير ومشاركة الغناء مع الفنانة نوال فقالت أحلام: "عندما أغني في السعودية أشعر بأني أغني في بلادي الإمارات، فخورة لما يحدث في بلدي الثاني السعودية، فخورة أنني اليوم مع قامة فنية كبيرة مثل أختي نوال الكويتية، حفل يتوج بحضوركم ووجودنا مع بعض، أغاني حلوة وطرب حلو، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة معا".وتألقت كل من النجمتين أحلام ونوال بإطلالتين أكثر من رائعتين فاختارت أحلام فستاناً باللون الازرق السمائي فطرز في الجزء الاعلى منه ومفتوح بشكل واسع من تحت مع حزام حدد الخصر بعد ان خسرت الكثير من وزنها أما الفنانة نوال الكويتية اختارت فستاناً مطرزاً باللون البني الفاتح والفضي ويميز بأكمام واسعة مع ريش يندفق منها.