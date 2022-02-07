مفاجآت غنائية منتظرة للنجوم في يوم الحب

وأعلنت الفنانة نوال الزغبي عن تجهيزها لأغنية جديدة بعنوان "لسة باجي على بالك"، ومن المتوقع أن تطرحها في يوم الحب هذا الشهر، وشوقت الجمهور لأغنيتها الجديدة والأولى لها في 2022، ونشرت فيديو لها مع الملحن عمرو مصطفى من كواليس تسجيل الأغنية، وظهرت وهي تغني معه أثناء عزفه على الجيتار للأغنية، وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة: "هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى".لطيفة تكشف مفاجأتها في يوم الحبوبدأت الفنانة التونسية لطيفة منافسة أغاني يوم الحب سريعاً، حيث أعلنت عن مفاجأتها الغنائية الجديدة في أغنية "حلم"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب مع شركة روتانا، وأعلنت الشركة عن طرحها خلال يومين، وكشفت عن مفاجأة في الأغنية ونشرت الشركة مقطع من الأغنية والكليب وأعلنت عن طرح الكليب خلال يومين على قناتها بيوتيوب، وهو من إخراج وليد ناصيف.إلى ذلك، أعلنت الفنانة أحلام أيضاً عن استعدادها لطرح أغنية جديدة لها الفترة الحالية، وكشفت عنها خلال حفلها الأخير في موسم الرياض مع الفنانة نوال الكويتية، وقالت للجمهور إنها بصدد طرح أغنية منفردة خلال أيام، وهي من ألحان الموسيقار ناصر الصالح، ووعدت الجمهور بالاستمتاع بالأغنية قريباً.أصالة تهدي زوجها أغنيتها الرومانسية الجديدةأما الفنانة أصالة فكشفت عن أغنيتها الخليجية الجديدة "تقول تبغاني"، والتي تحتفل بها بيوم الحب، ونشرت أصالة مقطع من الأغنية على حسابها بانستقرام، وأعلنت إهداء الأغنية لزوجها فائق حسن، وقالت: " ‎بشهر الحُبّ هديّة لكلّ عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن.. كلمات: الأمير بدر بن محمد، ألحان: بندر محمد"، ومن المقرر طرح الأغنية قريباً.