الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خارج الصندوق
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد ساعات من الخسارة.. صلاح يفاجئ ليفربول
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
الموت يفجع الفنانة المصرية "فيفي عبده"
فن وثقافة
2022-02-08 | 03:23
3,774 مشاهدة
أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده، على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وفاة شقيقتها هدى.
وكتبت صفحة فيفي عبده: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
فيفي عبدة
الموت
+A
-A
آخر الاخبار
07:32 | 2022-02-08
07:32
أمن
المالكي يتحدث عن "الجهة" التي تقف وراء جرائم الجنوب - عاجل
07:25 | 2022-02-08
07:25
سياسة
تسمية نائب تركماني بمنصب مقرر مجلس النواب
07:14 | 2022-02-08
07:14
علم وعالم
الكشف عن مدى تأثير كورونا على خصوبة الرجال
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وغبار بدءا من هذا الموعد
محليات
29.06%
02:17 | 2022-02-07
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وغبار بدءا من هذا الموعد
02:17 | 2022-02-07
جريمة مروعة.. إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع (صور+ فيديو)
دوليات
27.57%
01:08 | 2022-02-07
جريمة مروعة.. إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع (صور+ فيديو)
01:08 | 2022-02-07
بعد نشرها فيديو إباحياً.. إصدار حكم نهائي بحق نجمة خليجية
فن وثقافة
23.59%
08:40 | 2022-02-07
بعد نشرها فيديو إباحياً.. إصدار حكم نهائي بحق نجمة خليجية
08:40 | 2022-02-07
الديمقراطي الكردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بحق زيباري
سياسة
19.77%
09:23 | 2022-02-06
الديمقراطي الكردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بحق زيباري
09:23 | 2022-02-06
المزيد
فن وثقافة
ميريام فارس ترد على منتقدي ملابسها (فيديو)
ميريام فارس ترد على منتقدي ملابسها (فيديو)
مشاهد من حفل زفاف نجم المنتخب السوري والفنانة شهد برمدا
04:29 | 2022-02-08
بعد أنباء انفصالهما.. عقيل الرئيسي وفرح الهادي يحتفلان معا (فيديو)
04:26 | 2022-02-08
نجم إيطالي من العراق: "إنها الحياة الحقيقية"!
03:52 | 2022-02-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل توجد تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة المقبلة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.