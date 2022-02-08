بعد أنباء انفصالهما.. عقيل الرئيسي وفرح الهادي يحتفلان معا (فيديو)

أنهت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي، وزوجها الفنان عقيل الرئيسي الجدل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهر حول انفصالهما وعدم ظهورهما معاً.

وفاجئ عقيل الرئيسي الجمهور بالظهور مع فرح الهادي في الاحتفال بعيد ميلادها الـ 27 وظهروا وهما يحتضنان بعضهما البعض في فيديو عبر حسابه الشخصي على شناب شات.

ونشر عقيل الرئيسي عدداً من الصور عبر خاصية ستوري على حساب سناب شات ظهر فيها مع فرح الهادي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها والتي علق عليها بكلمة واحدة قائلاً: "هديتي".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت بعض التعليقات تتمنى لهم حياة سعيدة بعيداً عن الخلافات، وفي الوقت نفسه اتهمهم البعض بتسويق فكرة الانفصال للحصول على مزيد من الشهرة .