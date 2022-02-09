نجم باب الحارة و "مراد علم دار" في عمل مشترك (فيديو وصور)

أعلن الفنان السوري سامر المصري عن عمل مشترك يجمعه قريبًا بالفنان التركي نجاتي شاشماز، الشهير عربيّا بشخصية "مراد علم دار".

ووثق المصري ظهوره مع الفنان شاشماز في جلسة ودية فيما يبدو، إضافة إلى التقاطه صورًا برفقته وآخرين، معلقًا أن "عملًا سيجمعهما قريبا".

ولم يكشف سامر المصري عن طبيعة العمل المشترك، مكتفيًا بالقول "مشروع جديد، مع الممثل التركي الأسطوري نجاتي شاشماز".

بدوره، شارك الفنان التركي نجاتي شاشماز، صورا من ذات الجلسة، ومقاطع فيديو تجمعه بسامر المصري.

وسبق أن أعلن الفنان السوري سامر المصري عن مشاركته في عمل دراما مشترك في رمضان المقبل، يحمل اسم "جنايات صغيرة"، المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير "جرائم صغيرة".