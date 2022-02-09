بعد 29 عاماً من الاعتزال.. فنانة مصرية تعلن رغبتها في العودة للتمثيل

وقالت شهيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" عبر برنامجها "مصر جديدة"، إنها تلقت عروضاً كثيرة خلال الفترة الماضية، لكنها رفضتها.وأضافت شهيرة أن "أسباب الرفض تمثلت في رعايتها لزوجها الراحل، كونها رفضت الاستعانة بممرضين أو مساعدين أثناء فترة مرضه وأزمة فيروس كورونا، قائلة: "المبدأ موجود، وفترة التوقف الطويلة تتطلب العودة دون قلق، وعندي فوبيا من كورونا".وتحدثت شهيرة عن مناقشتها عودتها للتمثيل مع الفنانة الراحلة شادية قبل وفاتها، وتشجيع شادية لها على العودة للتمثيل من جديد قائلة "ليس لدي مانع الآن من العودة بعد استقرار الأحوال من فيروس كورونا".