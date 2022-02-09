مفاجأة مدوية.. تاكيدات بعودة "شيرين عبد الوهاب" لحسام حبيب

كشف منظم الحفلات، "يوسف دندش"، عن عودة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لزوجها الفنان، حسام حبيب، بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

أكد يوسف دندش، الذي كان قد نظم حفل شيرين الغنائي الأخير بدولة الإمارات، أن "شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب"، موضحا أنه علم بذلك حينما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، حيث وجه مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

وعلقت الفنانة "رانيا يوسف"على خبر عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب على حسابها الخاص بموقع"إنستغرام"، حيث نشرت صورة لهما وكتبت عليها معلقة: "الواحد بيفرح لما بيلقي أخبار تفرح على فيس بوك ربنا يسعدهم كفايا أخبار وحشة وحوارات مقرفة الحمد لله".

وكانت الإعلامية "بسمة وهبة" قد نشرت على حسابها الخاص بموقع "إنستغرام"، مفاجأة سارة لجمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب حيث أعلنت خبر عودة شيرين إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

ونشرت وهبة صورة تجمع الزوجين وكتبت عليها "عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب"، وعلقت على الصورة بقولها: "كنت متأكدة إنها زوبعة فنجان وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض.. ألف مبروك شيرين وحسام".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.