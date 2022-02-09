تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد الاوروبي واليونسكو الى مدينة البصرة القديمة (صور)

زار وفد كبير من الاتحاد الاوربي برئاسة "باربرا ايكر" رئيس وحدة التعاون في الاتحاد و"أنجي جليفيكيت" رئيس الوحدة السياسية و"ماورو جاوي" مدير البرامج و"زيد العبيدي" مدير المشاريع ومدير القسم الثقافي في اليونسكو "جنيد شورش"، مدينة البصرة القديمة.



وقال مفتش اثار وتراث البصرة "قحطان العبيد" في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزيارة تضمنت عرض لتفاصيل مشروع اعادة أحياء روح البصرة القديمة الممول من الاتحاد الاوربي والذي ينفذ من قبل اليونسكو بالاشتراك مع مفتشية اثار البصرة وتم ابداء الملاحظات الفنية التي تضمنها العمل من جانب مفتشية الاثار والتشديد بالالتزام بالتوقيتات وجدول تقدم العمل وكذلك مقترحات مستقبلية للتعديل والتطوير على تفاصيل المشروع ليلتقي مع الرؤيا الاساسية المفتشية في صنع منطقة حفاظ متكاملة".

واشار العبيد الى ان "الوفد زار موقع الاعمال في نهر العشار وبيت الشيخ خزعل الكعبي ودار عبد اللطيف منديل ودار عبد السلام المناصير وكنيسة مارتوما وهي المباني المقترحة للتاهيل في المرحلة الاولى عدا الكنيسة التي ستمول من الحكومة المحلية بتنفيذ كوادر المفتشية".