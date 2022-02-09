رحمة رياض تفجر مفاجأة عن لهجة اغنيتها الجديدة

بعد تجاوز الأغنية الرومانسية "الكوكب" التي أصدرتها قبل 6 أشهر، 100 مليون مشاهدة، أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض، عن بدء تصويرها أغنية جديدة يطغى عليها الجانب الدرامي، من كلمات علي مولى، وألحان محمود عيد، وإخراج رامي نبهان.

وعبر لقاء مع برنامج et بالعربي، أوضحت الفنانة رحمة رياض أن "الأغنية ستكون باللهجة اللبنانية". وكان الجمهور قد تفاعل مع رحمة رياض في آخر حفلاتها في "موسم الرياض"، حينما تغنت عدد من أغانيها وسط تفاعل كبير ويذكر أن هذه ليست أولى أغانيها التي تتصدر المئة مليون مشاهدة، إذ وصلت أغنية "وعد مني" إلى 188 مليون مشاهدة في 3 سنوات.

