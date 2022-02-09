شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها بعد انباء عودتها لحسام حبيب

أصدرت المغنية المصرية، شيرين، توضيحا بشأن ما تم تداوله منذ مساء أمس الثلاثاء بخصوص حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين، في البيان الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".

بيان:

تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 9, 2022

وأضافت في البيان، أنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

وكان المنتج الفني يوسف دندش قال، على هامش حضوره إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إن شيرين عبد الوهاب عادت إلى طليقها المغنى والملحن حسام حبيب، وأكد بحسب الصحيفة أنه "يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما".

وتابع أن شيرين وحسام صديقان له "يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، وأنه اتصل هاتفيا، الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب".