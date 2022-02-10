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فنان سعودي يقرر الابتعاد عن "تويتر" بعد رده على مصمم شاب

فن وثقافة

2022-02-10 | 03:39
فنان سعودي يقرر الابتعاد عن "تويتر" بعد رده على مصمم شاب
542 مشاهدة

قال الفنان السعودي رابح صقر إنه سيبتعد لفترة من الزمن عن ”تويتر“، بعد أن تعرض لهجوم من متابعيه الذين اتهموه بـ“الإساءة“ خلال رده على مصمم هاوٍ.

وكان مصور سعودي هاوٍ يُدعى عبد الرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم للفنان صقر، ونشر صور تصميمه، معلقا ”فخور بشغلي“.
 
لكن رابح صقر استنكر عمل المصمم بن فهد، وطالبه بالبحث عن هواية أخرى ”أنا ما أبغى أضيع مجهودك بس، تسمي هذا تصميم، اتعب على نفسك أكثر يا ولدي، وابتعد عن هذه الأشياء“.
 
وإثر ذلك، تعرض الفنان السعودي لحملة شنها جمهوره، ممن اعتبروا رده محبطا للشاب ومفتقرا إلى ”الذوق في التعامل“.
 
وهاجمه مغرد تحت اسم ”بلاك تايغر“: ”يعني لا صوت ولا أخلاق ولا ذوق؟ ما أدري على إيش يعتبر أنه فنان، وهو حتى ماعنده قبول بين الناس!“.
 
بينما دافع ”حسين الكلثمي“ موضحا المسألة ”أخوي منذر التصميم وصل رابح من شخص ثاني بعد وما حب رابح يقول أنت سارق قاله اشتغل على نفسك يا ولدي.. مافيه أي تجريح بتاتا بالموضوع.. كانت نصيحه فقط“.
 
كما عبر المصمم عبدالرحمن عن حزنه من رأي الفنان السعودي بعمله، مبينا أن تعليقه كان قاسيا، ولافتا في تغريدة ”اللي يزعل إن يجيك الإجحاف من فنان تحبه“، ونشر أيضًا منشورًا يؤكد حظر رابح صقر له.
 
وبسبب الجدل، خرج الفنان رابح صقر وإدارة حسابه في حساب ”رابح صقر ميديا“ لتوضيح اللبس في حقيقة الرأي بالمصمم عبد الرحمن.
 
وأوضح رابح في تغريدات أنه أقام مسابقة لمتابعيه الذين يمتلكون موهبة تصميم الألبومات، ورصد جائزة ”ماك بوك“ للفائز.
 
وأضاف أن أكثر من 50 مصمما تقدموا للمسابقة وأرسلوا تصاميمهم ومن بينهم عبدالرحمن، مؤكدا أنه ”لم يتم اختيار أيّ منهم، وفي النهاية تمت الاستعانة بمصور من روتانا".
 
وعلق بشأن الرد الذي أثار جدلا على المصمم، وتم حذفه لاحقا، بالقول إن رده جاء لأن ذات تصميم الشاب عبدالرحمن أرسله أكثر من مصمم آخر، لذا أراد إبلاغه بضرورة بذل الجهد أكثر على نفسه.
 
وشدد أنه في فترة نقاهة، بعد الأزمة الصحية التي مر بها، معلنا أنه لن يقاضي المسيئين له.
 
وختم تغريداته بإعلانه ابتعاده عن ”تويتر“ في الفترة المقبلة.
 
كما أوضحت إدارة حسابه في ”رابح صقر ميديا“ أن ”رابح ليس المسؤول الوحيد عن اختيار التصميم، بل تشاركه إدارة روتانا ذلك“.
 
بدوره، شدد المصمم عبدالرحمن عبر حسابه في ”تويتر“ أن تصميمه أعجبه حتى لو لم يعجب الفنان رابح صقر.
 
ولفت إلى أن العديد من الفنانين المعروفين أمثال عبد المجيد عبد الله، ومحمد عبده، ونوال الكويتية، أبدوا إعجابهم في أوقات سابقة بتصاميمه، ناشرًا عددًا من المحادثات بينه وبينهم لإثبات كلامه.
 
وأكد في تعليقه على الجدل الدائر، أن انزعاجه جاء بسبب تجاهل جميع من شاركوا في المسابقة دون تقدير لمجهودهم.
 
وختم تغريدته بالقول إن ”رابح صقر يظل فنانا كبيرا وله احترامه“.

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