أديل تحتفل بحصولها على النصيب الأكبر من جوائز "Brit" (صور)

"أديل"، النجمة البريطانية، احتفلت اليوم بحصولها على الجوائز الرئيسية من "Brit Awards"، والتي أقيمت في لندن، ونشرت أديل عدة صور جديدة لها من الحفل على حسابها على "انستقرام" ووجهت رسالة للجمهور.



وكشفت أديل عن لحظات مرحة لها مع الجمهور في الحفل، ووجهت رسالة إلى الجمهور تعليقاً على الصور وقالت: "يا لها من ليلة! شكرًا لك brits ، شكرًا لك سالي وتوم على حسن الاستيعاب.. شكراً لكل من كان هناك في الحشد، لقد كان صاخبًا ومحبًا! تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين الآخرين، نستمر في تحطيمها".



وتألقت النجمة أديل في حفل توزيع جوائز "بريت" في لندن، وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء في الحفل، والذي حضره أيضاً عدد من نجوم الغناء، وفازت Adele بالنصيب الأكبر من الجوائز في الحفل، وقدمت عرضا غنائيا في الحفل، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور والمعجبين، وكذلك ألقت كلمة مؤثرة بعد فوزها بجائزة "فنان العام" وكذلك جائزة أفضل ألبوم عن ألبومها الأخير "30". وتألقت النجمة أديل في حفل توزيع جوائز "بريت" في لندن، وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء في الحفل، والذي حضره أيضاً عدد من نجوم الغناء، وفازت Adele بالنصيب الأكبر من الجوائز في الحفل، وقدمت عرضا غنائيا في الحفل، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور والمعجبين، وكذلك ألقت كلمة مؤثرة بعد فوزها بجائزة "فنان العام" وكذلك جائزة أفضل ألبوم عن ألبومها الأخير "30".



وفازت أديل بالجوائز الأبرز في حفل "جوائز بريت" هذا العام، وعلى رأسها فوز أغنيتها المنفردة Easy On Me على جائزة أغنية العام، قبل أن تحصل على جائزة ولقب "فنان العام" وأفضل ألبوم في العام. وفازت أديل بالجوائز الأبرز في حفل "جوائز بريت" هذا العام، وعلى رأسها فوز أغنيتها المنفردة Easy On Me على جائزة أغنية العام، قبل أن تحصل على جائزة ولقب "فنان العام" وأفضل ألبوم في العام.