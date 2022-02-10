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بن افليك يدعم جنيفر لوبيز في عرض فيلمها على طريقته... صورة

فن وثقافة

2022-02-10 | 09:20
بن افليك يدعم جنيفر لوبيز في عرض فيلمها على طريقته... صورة
586 مشاهدة

خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "Marry me" في لوس أنجلوس.

حضرت لوبيز على السجادة البيضاء مع حبيبها الممثل بن أفليك الذي رصدته الكاميرات وهو يطبع القبلات على رأسها.

فرصة ثانية!
علاقة لوبيز وأفليك بدأت في تموز 2002 أثناء تصويرهما فيلمًا معًا.
وعرض الممثل الزواج على المغنية في تشرين الثاني إلا أنّه قبل أيام قليلة من زفافهما في أيلول 2003 قام الثنائي بإلغائه، وأعلنا انفصالهما رسميًا في كانون الثاني 2004.

وتجددت العلاقة بينهما بعد 17عامًا من فسخ خطوبتهما، وبعد أسابيع من انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز.
 
 


وفي مقابلة عبر برنامج "إن بي سي اليوم”، أعلنت لوبيز استعدادها للزواج من بن أفليك.
وأشارت إلى أنها تعيش قصة رومنسية مميزة حاليًا رغم أنها تزوجت مرات عدة من قبل، وأن السعادة التي تعيشها اليوم لم تعرفها سابقًا.
 وفي وقت سابق، قالت لوبيز لمجلة "بيبول" البريطانية: "أنا محظوظة وسعيدة وفخورة لوجودي معه، إنها قصة حب جميلة حصلنا عليها بفرصة ثانية".
ولفتت إلى أنهما يحاولان هذه المرة عدم تكرار أخطاء الماضي، خصوصًا أنهما أكثر نضجًا وأكبر سنًّا الآن، ولدى كل منهما أطفال.

وختمت حديثها بالقول عنه: "نحن سعداء للغاية إنه أفضل وقت لنا جميعاً".

 


تفاصيل الفيلم
"Marry Me "  فيلم كوميدي رومانسي. تدور القصة حول نجمة البوب التي تجسد دورها لوبيز التي اكتشفت في حفل زفافها أنها تعرضت للخيانة، ثم تقرر اختيار شخص غريب من بين الحشود والزواج منه.
ويجسد أوين ويلسون دور الغريب العشوائي ليجد نفسه فجأة في عالم الشهرة الذي لا ينتمي إليه... ولكن الحبّ أقوى من كل شيء!
 
 
ملابسها تثير الجدل 
تسربت الى الصحافة بعض الصور من إطلالات لوبيز المثيرة للجدل المنشورة على حساب منسق أزيائها المعروف  روب زنغاردي. 
والإطلالة الأكثر جدلا كانت الفستان الذي ارتدته من فندي Fendi وقد سبق وظهرت فيه النجمة مي عمر خلال مشاركتها في حدث "أنا عربية" في المملكة العربية السعودية في تشرين الأول الماضي.
 

 
هذا ونشر المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب على حسابه عبر "انستغرام" مقطع فيديو للوبيز من فيلمها الجديد وهي ترتدي فستانًا رائعًا من توقيعه.
 
 
 
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