شيرين تسحر المتابعين بإطلالتها الأنيقة (صور)

عادت شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة جديدة أطلت بها في حفل انطلاق برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب, وقد ظهرت العديد من النجمات والمشاهير في حفل انطلاق البرنامج واللاتي خطفن الأنظار من خلال إطلالاتهن.

ونشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "انستغرام" من افتتاح برنامج "الدوم" وظهرت شيرين بالصور بإطلالة رسمية وأنيقة سحرت بها المتابعين، وارتدت سروال رسمي أسود وقميص أبيض وسترة رسمية سوداء.

وقبل أيام بعد انتشار أخبار عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، إثر إنفصالهما لأسباب ما زالت مجهولة منذ فترة، نشرت الصفحة الرسمية لشيرين، بيانا على موقع التواصل الإجتماعي، جاء فيه :"

تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".