ياسمين صبري عن الأطفال: زي الحيوانات!

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، في فقرة بعنوان "إيه الـGreen flags اللي بتدور عليها في شريكك سواء في حب أو صداقة"، مع الكاتب الصحفي تامر عبده أمين على موقع "تويتر"، حيث قدّمت عدداً من النصائح في مجالَي الطاقة والتنمية البشرية، كذلك معايير اختيار شريك الحياة والأصدقاء.



وشارك في الفقرة عدد كبير من الجمهور، تخطى الأربعة آلاف مستمع، بالاضافة الى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زوج ياسمين صبري.

عبّرت الفنانة المصرية عن رأيها بالعلاقات العاطفية والإنسانية. وفي معرض حديثها، تناولت فكرة الشعور بالآخرين وتحدثت عن الأطفال، فقالت: "الأطفال على فكرة زينا يقدروا يحسوا بالأشخاص الكويسيين، وزي الحيوانات بالضبط، ديمًا الشخص الكويس الأطفال تروحله والحيوانات نفس الشيء بتبقى حواليه، وده ليس له علاقة بشكل أو مال ولا ريحة ولا طاقة".

