فنّانون عراقيّون يشعلون ليلة عيد الحب!



إرادة الحياة وثقافة الحبّ لدى الفنانين العراقيين تتفوّقان دائمًا على الأوضاع المتزعزعة في بلادهم.



فهذه الأوضاع لم تثنيهم عن إحياء ليلة عيد الحبّ في بلادهم أو في الجوار العربي وسط أجواء من الفرح والرومانسية.



أحيا الفنان العراقي سيف نبيل حفلتين من أجمل الحفلات الفنية ضمن سهرات الفالنتين، واحدة في العاصمة الأردنية عمّان وأخرى في الإمارات العربية المتحدة. وقدّم باقة من أجمل أغنيات وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وشارك نبيل في إحياء حفل عمان الفنان اللبناني محمد شاكر بالإضافة إلى الـDj العراقي الأصل أصيل.



وتعتبر عمان والإمارات من أهم المدن التي تقصدها الجاليات العربية. وشارك نبيل في إحياء حفل عمان الفنان اللبناني محمد شاكر بالإضافة إلى الـDj العراقي الأصل أصيل.وتعتبر عمان والإمارات من أهم المدن التي تقصدها الجاليات العربية.

هذا وأطلق نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "عالعالم" عبر قناته الخاصة على يوتيوب وهي من كلمات والحان سيف الفارس، وتوزيع عمر صبّاغ. أما الفيديو كليب فهو قصة حب مدبّرة، بين نبيل الذي ظهر للمرة الأولى بمظهر غجري بسيط والفتاة التي يلتقيها في الفندق.

من جهتها، تحيي الفنانة العراقية رحمة رياض حفلة عيد الحبّ الليلة في إربيل، عاصمة إقليم كردستان ويشاركها في إحياء الاحتفال فارس الغناء العربي عاصي الحلاني.

وفي السياق نفسه، أطلقت الفنانة شذى حسّون المقطع الترويجي لأغنيتها الجديدة " يا حبي وغرامي" وهي من الحان حاتم العراقي وتوزيع عمار العامي.