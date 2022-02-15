منى زكي ترد على منتقديها بعنف (صورة)

بعد فترة اختفاء قصيرة، عادت الفنانة منى زكي لتوجيه أعنف رد إلى كل ناقد.

وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "الناقد اللاذع الذي يوجه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم.. لا يرى نفسه وأحيانًا يكون أعمى عن أخطائه".

وأضافت:"من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها في المرآة، ويكون صريحًا وواضحًا مع نقاط ضعفه، قبل اتهام الآخرين بما يعتقده خطأ من وجهة نظره".

وعرضت قناة Netflix MENA عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لقاء مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، وتحدثت منى زكي عن اللعبة التي لعبها أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء بالسماح للجميع بالاستماع وقراءة كل الرسائل التي تصل عبر الهاتف المحمول خلال 4 ساعات، وقالت: "أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لإن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي".