عاصي الحلاني ورحمة رياض يطربان الجمهور في حفلهما بأربيل (فيديو)

وقال الحلاني :"يشرفني أن أزور أربيل والعراق، وهو عراق حلو في قلوبنا، وهذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها اربيل وأعرف مدى كرم هذا الشعب المضياف، ويسرني أننا سنحيي حفلا هنا".من جهتها قالت الفنانة رحمة رياض "لدي حفلة مع مشتركة عاصي الحلاني في أربيل، ولدينا اعمال صغيرة هنا، سأحاول البقاء في كوردستان".وعن الفروق بين الأغنية الكوردية والعربية قالت رياض ان "الأحاسيس واحدة ومشتركة، نحن نعيش في بيئة واحدة والفرق بين الأغنيتين لغوي فقط".وأضافت "أشكر شعب كوردستان على كرمه وطيبته، عندما آتي إلى هنا، فأنا ابنتهم، وهم أهلي وعائلتي".من جانبه اشادو بمجموعة من أجمل أغانيهم المميزة، واستقبلهم الجمهور استقبالًا حافلًا، وقدموا مجموعة من أجمل أغانيهم التي أطربت الحضور، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.