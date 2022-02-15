العراق وامريكا يبحثان اليات تطوير مدينة "نمرود" الاثرية

بحث رئيس هيئة الاثار والتراث "ليث مجيد حسين"، مع مستشار الشؤون العامة في السفارة الامريكية "دانيال ارنسيست" اليات عمل تطوير مشروع انقاذ مدينة "نمرود" الاثرية.



وقال حسين في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استقبل "دانيال ارنسيست" في مكتبه"، مبينا ان "مشروع نمرود توقف عن العمل بسبب انتشار جائحة كورونا".



واضاف: "السفارة الامريكية ببغداد بعد سلسلة من اللقاءات قررت المضي باكمال العمل في مشروع انقاذ نمرود بعد التدمير الذي اطال الموقع جراء العمليات الارهابية من قبل عصابات داعش والعمل سويه على اعادة الموقع الى ماكان علية قبل التفجير".