فنان عربي يحقق 5 مليارات مشاهدة على "تيك توك". . فمن هو؟

احتفل الفنان محمد رمضان، بتصدر "هاشتاغ" يحمل اسمه عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي مصري يحقق عدد مشاهدات تصل لـ5 مليارات.



ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه في "انستغرام"، أعلن من خلاله وصول عدد مشاهداته على "تيك توك" إلى أكثر من 5 مليارات مشاهدة.



وقال رمضان في الفيديو الذي نشره معبرًا عن سعادته: "مبروك لبلدي أولًا، ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على "تيك توك" 5 مليار مشاهدة وبكده أصبح أعلى اسم فنان عربي على تيك توك لفنان مصري".