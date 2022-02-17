شمس الكويتية تفقد السيطرة على نفسها وتعتدي على شاب بالضرب! (فيديو)

وأظهر الفيديو، الفنانة الكويتية وهي بحالة غضب شديد، تحاول الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب، فيما كان شخص آخر يحاول إمساكها لمنعها من إيذاء الشاب، الذي حاول تجنبها قدر المستطاع لدرجة الزحف على الأرض للابتعاد عنها.وأثار المقطع جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المتابعون عن أسباب وملابسات الاعتداء، فيما فسر آخرون ما حدث بأنه قد يكون جزءا من مشهد تمثيلي لم يكشف عنه.هذا ولم يصدر أي توضيح من النجمة الكويتية بخصوص الفيديو.