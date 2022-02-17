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بسبب "قبلات الأفلام".. مشادات كلامية متبادلة بين أحمد فلوكس وإلهام شاهين

فن وثقافة

2022-02-17 | 03:58
بسبب "قبلات الأفلام".. مشادات كلامية متبادلة بين أحمد فلوكس وإلهام شاهين
1,326 مشاهدة

واصل الفنان المصري أحمد فلوكس، هجومه على بعض الفنانين المصريين بسبب المشاهد الجريئة في الأفلام، بعد مهاجمة المخرج هادي الباجوري، فعاد من جديد وهاجم للمرة الثانية اليوم الخميس، الفنانة إلهام شاهين إثر اعتراضه على رأيها تحديدا في مشاهد القبلات بالأفلام.

وكان "فلوكس" قد شن هجوما على الفنانة إلهام شاهين، بعد تأييدها لرأي المخرج هادي الباجوري الذي لا يمانع أن تمثل زوجته الفنانة ياسمين رئيس المشاهد الجريئة ومنها القبلات.
وقالت الفناة المصرية إن "المجتمع تغير بشكل غريب. كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوسة للبطلة أما حاليا بيعتبروه شيء منافي للأخلاق".
ليرد الفنان أحمد فلوكس وينشر لها صورة مقترنة بهذا التصريح، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وعلق عليها قائلا: "بعيدا عن معزتك، ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقى سفالة مثلا".
 
الأمر الذي دفع إلهام شاهين للرد على أحمد فلوكس من جديد، قائلة: ”أنا أكبر من إني أرد على هذه الأمور التافهة.. مينفعش أرد على أحمد فلوكس، أنا أكبر من إني أرد على أسلوب لا يليق من أي فنان، أنا ردي إن اللي مش مِحترم المهنة يسيبها“.
 
وأضافت: "أنا بتكلم على القبلات اللي في الستينيات، اللي أبطالها سعاد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، والفن ما ينفعش يقيم بمنظور أخلاقي وديني، وده دور بتعمله فنانة لازم نفصل بين الدور والشخصية الحقيقية".
 
وعاود أحمد فلوكس هجومه فجر اليوم الخميس، على إلهام شاهين.
 
وقال في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، هي كبيرة مقاماً، وأنا أحترم جداً أنها مش هترد على شخص مثلي، بس أتمنى تبقى مجهزة ردها لما تقابلي وجه كريم"
 
وخلال البث رد "فلوكس" على تعليق أحد متابعيه الذي علق، وقال إن ”إلهام شاهين خط أحمر"، ليرد الفنان قائلاً: "خط أحمر بالنسبالك انت، أنا معنديش خطوط حمراء، الخط الأحمر الوحيد لي ربنا وأبويا، فأنا بقول كلمة حق".
 
وتعود بداية الأزمة إلى مساء يوم الأحد الماضي، عندما خرج المخرج هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، وقال في لقاء تلفزيوني: ”معنديش مشكلة مراتي تتباس
 
وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس. الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".
 
حينها واصل هادي الباجوري إثارته للجدل قائلاً: ”إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل! الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغون للهجوم فقط".
 
ليرد الفنان أحمد فلوكس في منشور يوم الثلاثاء، ويهاجم المخرج ”الباجوري بشدة قائلاً: ”ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم؟.. اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. انت معندكش مشاكل ان مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا براحتك لكن ده انت وده نوعك انت.. احنا لا.. اتقي الله“، لتبدأ الأزمة التي دخل على خطها أكثر من فنان ما بين مؤيد ومعارض.

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