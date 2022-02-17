جليلة المغربية تثير الجدل من جديد: "تامر حسني ضحك عليَّ" (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية جليلة الجدل من جديد خلال مداخلة هاتفية مع المؤثّّر الأردني حمودي حسين على موقع "يوتيوب"، حيث تحدثت عن علاقتها بالفنان تامر حسني، وحبّها الشديد له، طالبةً من الجمهور أن "يرحمها لأنّها لا تريد أن تهدم علاقة تامر بزوجته".





وأشارت جليلة في اتصالها الهاتفي إلى أنَّها ما زالت تحب تامر حسني، بالقول: "بحبه وبموت عليه"، مؤكّدةً أنَّه عندما عاد إليها وتجدّدت علاقتهما أخبرها أنه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل منذ عام ونصف العام.

وأضافت جليلة باكيةً أنَّها تريد من الناس أن يرحموها، قائلةً: "أنا أحبه وأموت عليه وهو نفس الشيء، وفي تفاصيل ما أقدر أقولها احتراماً للطرف الثاني، وفي حاجات ما أقدر أتكلم وأصرح عنها... كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبّني في الحياة. ضحك عليَّ وفهّمني أنه طلق زوجته".

واختتمت جليلة حديثها الهاتفي بالقول: "أخبرني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني".