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موقف صادم... ديانا كرزون تكشف سبب بكائها ليلة زفافها!

فن وثقافة

2022-02-17 | 07:28
موقف صادم... ديانا كرزون تكشف سبب بكائها ليلة زفافها!
918 مشاهدة

كشفت المطربة الأردنية ديانا كرزون تفاصيل عديدة عن زواجها وحياتها الشخصيّة خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي".

ردّت كرزون خلال المقابلة على التساؤلات حول حصولها على مهر ألف ناقة ،بالقول إن "مقدم البنت في الأردن دينارواحد... ومقدمي كان كذلك"، مشيرةً إلى أنها تعتبر ذلك قِيمة للبنت، لأنّ "المرأة حتى لو كان مؤخرها مليون دينار ولا تريد أن تكمل حياتها مع زوجها فإنّ أَموال الدنيا كُلّها لا تُساوِي شيئا في لحظة أنّها تُرِيد الطّلاق".
وأعربت في هذا الخصوص أنها لا تحب التصريح بالمؤخر والمهر لأنّ البنت ليست سلعة.
وكشفت عن موقف صادم تعرضت له ليلة زفافها منذ سنتين، عندما استدعت الشرطة زوجها الإعلامي معاذ العمري إلى التحقيق بسبب انتشار صور مراسيم الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعلها تبكي بكاءً مرًّا في هذه الليلة المميزة.
وأوضحت أنها تزوجت أثناء انتشار جائحة كورونا في الوقت الذي لم يكن هناك حفلات أو تجمعات واقتحمت الشرطة الاحتفال، رغم أنّه لم يكن هناك أي تواجد للمعازيم.
وشكرت كرزون ربّها لأن الشرطة أفرجت عن زوجها بعد ثلاث ساعات عندما اكتشفت الحقيقة.
 
وأشارت إلى أنها ابتعدت عن الساحة الفنية بسبب الحمل والولادة، معلنةً أن زوجها هو من اختار اسم ابنتهما "سلمى" لأنه كان يريد أن يسميها اسما عربيًا، من دون ان يتدخل احد من الأهل أو الأقارب.
وعادت كرزون بالزمن إلى خطبتها  وأخبرت: "والد زوجي هو الذي طلب يدي من أهلي، ووقف وسط الناس وتحدث عن نفسه، وبعدها قال: نحن جئنا نطلب يد ابنتكم، أتوافقون؟. ولو وافقتم نشرب القهوة". 
وتابعت:" انطلقت زغاريد في البيت، وبعدها تم تقديم حلوى الكنافة لهم، ثم القهوة بعد موافقة أهلي وبعدها وضعنا خاتمي الزفاف في يدينا".
ولفتت إنها في صغرها كانت تشبه الخواجات مشيرة إلي إنها ولدت في الكويت وبعدها انتقلت عائلتها إلي عمان .
واعترفت بأن شخصيتها هادئة بطبيعتها ولكن حياتها لم تكن هادئة لأنها كانت تريد تجربة كل شيء: "أنا بقيت نجمة في يوم وليلة بعد الانتهاء من الجامعة ".
وأشارت إلى إنها عندما حصلت علي جائزة سوبر ستار العرب كانت في الـ18 من عمرها وكانت ثمينة، مؤكدة أنها فقدت وزنها عن طريق إجراء عملية .
 
 
 
 
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