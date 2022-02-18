من القانون إلى التمثيل... جبل يكشف: لعبت دور كومبارس!

في المسرح القومي: لم يكن عندنا مانع في أن نمسح البلاط

أمّا عن عمله في المسرح القومي فكشف التالي: "كنا صغارا وكنا ننفذ كل ما يُطلب منا في المسرح، ولم يكن عندنا مانع في أن نمسح البلاط من أجل تحقيق حلمنا والوصول إلى هدفنا بأن نصبح ممثلين".

وأكد أن إلى جانب اشتراكه في العروض، كان مسؤولاً عن الأكسسوارات، وكان مدير منصة، وأحياناً كان يعمل بالإضاءة، معلنًا أنه بدأ حياته الفنية بدور كومبارس صامت.



وأكد حسن أن رغم صعوبة تلك الفترة إلا أنها كانت مهمة جدًّا في تكوين الشخصية: "جعلتنا نشعر أننا نجحنا في تحقيق أهدافنا بكدّنا وتعبنا من دون وسيط".



الزير سالم: لم أتوقع هذا الدور

اعترف نجم الهيبة بأنه لم يِتَوَقّع الدور المُقَدّم إليه في مسلسل "الزير سالم". وأشار إلى انه فوجئ بدور رئيسي ومحوري في المسلسل في شخصية "الجرو".

وقال إنّه قَدّم بعد مسلسل الزير سالم عدة مسلسلات تاريخية والتي كشف عن صعوبتها بسبب تطلبها إتقاناً تاماً للغة العربية وجَعلِها بطريقة الحكي مع المتطلبات الحركية للشخصية.



ولداه ينافسانه جمالًا

وفي سياق منفصل، ظهر ابنا حسن "ورد" و "فهد" من طليقته الممثلة ديمة بياعة، التي نشرت على خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، صورة لها برفقتهما في إحدى صالونات الحلاقة في دبي، لنتهال التعليقات التي أشادت بجمالهما.



يذكر أن حسن بات من أشهر الممثلين في العالم العربي خصوصًا بعد النجاح الباهر الذي حققه في مسلسل الهيبة بأجزائه الخمسة التي بثتها قناة السومرية. وهو متزوّج حاليًّا من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد طلاقه من بياعة بعد مشاكل عدة تسرب بعضها إلى الإعلام.

أسدل "جبل"، بطل مسلسل الهيبة في اللقاء الستارة عن أبرز محطات حياته الشخصية والمهنية بدءًا من طفولته في طرطوس، مراهقته في دمشق، ومن ثم دراسته الجامعية في بيروت، ثم العمل في كواليس المسرح القومي في سوريا قبل الاحتراف في الدراما وصعود نجمه في أعمال كبيرة بدءاً من «الزير سالم».أعلن حسن أن رغم التكاليف العالية، عرض عليه والده دِراسة القانون في بيروت، معترفًا بأنه أعجب ببيروت كثيرًا لكنّه لم يستطع على دراسة القانون، إذ فوجئ بصعوبة الدراسة. وبعد عامين متتاليين من الفشل، اضطر إلى إخبار والده بالحقيقة وهنا كانت المفاجأة!فكان رَدّ فعله غير متوقع، إذ قرأ له إعلانًا في الصَحِيفة عن قَبول دُفعة جَديدة بمعهد الفنون المسرحية وقال له ساخرًا: " عوض ما تكذب عليي روح كذب عليهم".وأشار إلى أنه قدّم طلبًا للإنضمام إلى المعهد العالي لكنه رُفض للمرة الأولى، مشيراً إلى فشله في أكثر من مجال دفعه للتركيز في التمثيل من أجل تحقيق ذاته.