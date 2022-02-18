Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماني يكشف أحاديثه مع صلاح بعد النهائي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

من القانون إلى التمثيل... جبل يكشف: لعبت دور كومبارس!

فن وثقافة

2022-02-18 | 00:34
من القانون إلى التمثيل... جبل يكشف: لعبت دور كومبارس!
659 مشاهدة

تصدّر الممثل السوري تيم حسن التراند عبر "تويتر" بعد حلوله ضيفًا على برنامج «مع الشريان» للإعلامي داود الشريان على قناة mbc.

أسدل "جبل"، بطل مسلسل الهيبة في اللقاء الستارة عن أبرز محطات حياته الشخصية والمهنية بدءًا من طفولته في طرطوس، مراهقته في دمشق، ومن ثم دراسته الجامعية في بيروت، ثم العمل في كواليس المسرح القومي في سوريا قبل الاحتراف في الدراما وصعود نجمه في أعمال كبيرة بدءاً من «الزير سالم».

فشل في القانون وردّ فعل صادم من والده
أعلن حسن أن رغم التكاليف العالية، عرض عليه والده دِراسة القانون في بيروت، معترفًا بأنه أعجب ببيروت كثيرًا لكنّه لم يستطع على دراسة القانون، إذ فوجئ بصعوبة الدراسة. وبعد عامين متتاليين من الفشل، اضطر إلى إخبار والده بالحقيقة وهنا كانت المفاجأة!

فكان رَدّ فعله غير متوقع، إذ قرأ له إعلانًا في الصَحِيفة عن قَبول دُفعة جَديدة بمعهد الفنون المسرحية وقال له ساخرًا: " عوض ما تكذب عليي روح كذب عليهم".


وأشار إلى أنه قدّم طلبًا للإنضمام إلى المعهد العالي لكنه رُفض للمرة الأولى، مشيراً إلى فشله في أكثر من مجال دفعه للتركيز في التمثيل من أجل تحقيق ذاته.
 
 
في المسرح القومي: لم يكن عندنا مانع في أن نمسح البلاط 
أمّا عن عمله في المسرح القومي فكشف التالي: "كنا صغارا وكنا ننفذ كل ما يُطلب منا في المسرح، ولم يكن عندنا مانع في أن نمسح البلاط من أجل تحقيق حلمنا والوصول إلى هدفنا بأن نصبح ممثلين".
  وأكد أن إلى جانب اشتراكه في العروض، كان مسؤولاً عن الأكسسوارات، وكان مدير منصة، وأحياناً كان يعمل بالإضاءة، معلنًا أنه بدأ حياته الفنية بدور كومبارس صامت.

وأكد حسن أن رغم صعوبة تلك الفترة إلا أنها كانت مهمة جدًّا في تكوين الشخصية: "جعلتنا نشعر أننا نجحنا في تحقيق أهدافنا بكدّنا وتعبنا من دون وسيط". 

الزير سالم: لم أتوقع هذا الدور
اعترف نجم الهيبة بأنه  لم يِتَوَقّع الدور المُقَدّم إليه في مسلسل "الزير سالم". وأشار إلى انه فوجئ بدور رئيسي ومحوري في المسلسل في شخصية "الجرو".
 وقال إنّه قَدّم بعد مسلسل الزير سالم عدة مسلسلات تاريخية والتي كشف عن صعوبتها بسبب تطلبها إتقاناً تاماً للغة العربية وجَعلِها بطريقة الحكي مع المتطلبات الحركية للشخصية.

ولداه ينافسانه جمالًا
وفي سياق منفصل، ظهر ابنا حسن "ورد" و "فهد" من طليقته الممثلة ديمة بياعة، التي  نشرت على خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، صورة لها برفقتهما في إحدى صالونات الحلاقة في دبي، لنتهال التعليقات التي أشادت بجمالهما.
 
يذكر أن حسن بات من أشهر الممثلين في العالم العربي خصوصًا بعد النجاح الباهر الذي حققه في مسلسل الهيبة بأجزائه الخمسة التي بثتها قناة السومرية. وهو متزوّج حاليًّا من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد طلاقه من بياعة بعد مشاكل عدة تسرب بعضها إلى الإعلام.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:29 | 2022-02-18 04:29
04:17 | 2022-02-18 04:17
04:15 | 2022-02-18 04:15
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.