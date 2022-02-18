"رحمة رياض" لا تعترف بالمنافسة مع نجمات العراق.. فماذا قالت؟

اعترفت النجمة العراقية رحمة رياض، بأنه لا يوجد منافسة لها من جانب نجمات بلادها العراق، مشيرة إلى أنها ترى أنها تنافس نفسها فقط، متابعة: "ما في منافسة أنا ينافس نفسي".

وقالت رحمة رياض، في مقطع دعائي لإحدى الحلقات التلفزيونية التي ستعرض لها، إنها كانت متأكدة من مسألة وصولها إلى تلك المرحلة من النجومية".

وأوضحت رحمة رياض، أنها لو جاءت في رأسها فكرة "مجنونة" و"جريئة" تقوم بتنفيذها دون تردد، وهو ما يدل على أن شخصيتها تمتاز بالجرأة.

واستعرضت رحمة رياض، موهبتها في الرسم، خلال البرومو الدعائي، بينما خلق المقطع تفاعلاً واسعاً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات بأن الحلقة التي سيجري عرضها في الأسبوع المقبل ستكون "نارية".

وكانت قد أعلنت رحمة رياض، قبل أيام عن بدء تصوير أغنية جديدة يطغى عليها الطابع الدرامي، وهي من كلمات علي مولى، وألحان محمود عيد، وإخراج رامي نبهان، وستكون الأغنية باللهجة اللبنانية.

وحققت رحمة رياض، نجاحاً كبيراً بأغنيتها الرومانسية "الكوكب" والتي أصدرتها قبل 6 أشهر، حيث تجاوزت نسب مشاهداتها 100 مليون مشاهدة.