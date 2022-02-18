أول ظهور لزوجة حسين الجسمي الحسناء

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل صورة للنجم الإماراتي حسين الجسمي برفقة سيدة جميلة، خلال جلسة تصوير خضع لها قبل عدة سنوات، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”فيسبوك”. حيث ظهر حسين الجسمي، خلال الصور المنشورة، وهو يقف بجوار سيدة حسناء شديدة الجمال تم الكشف أنها زوجته مغربية الجنسية.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور المنشورة، وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمالها. وعلى الصعيد الفنّي، طرح الفنان حسين الجسمـي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد.