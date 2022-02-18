"فيفي عبده" تصدم جمهورها بجرأتها بعد أسبوع من وفاة شقيقتها! (فيديو)

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، جدلاً واسعاً بأحدث فيديوهاتها التي ظهرت بها بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

وهو ما صدم متابعو الراقصة المصرية، الذين هاجموها في التعليقات، فجاء فيها: "هو فيه ايه!! مش اختك متوفية من كام يوم!!! مفيش اى احساس للدرجة دى؟؟؟".

ووافقه آخر الرأي معقبا: "هي مش اختك لسه ميته من اسبوع".

وأعلنت فيفي عن وفاة شقيقتها الكبرى بعد صراع مع المرض الأسبوع الماضي.

وعبر حسابها على "انستجرام"، كتب أدمن الراقصة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده.. رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".