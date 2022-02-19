وفاة فنان مصري

أُعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، اليوم السبت، عن وفاة الفنان المصري عبد العاطي صالح، بعد معاناة طويلة مع المرض خلال الآونة الأخيرة.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان الراحل صالح بكلمات مؤثرة، من بينهم الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية .

وتقام جنازة الفنان الراحل عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه بمركز "أبو المطامير" التابع لمحافظة البحيرة إحدى محافظات مصر، حيث أوصى الفنان قبل وفاته أن يدفن بمقابر العائلة في قريته.

وعبد العاطي صالح فنان مصري امتاز بتقديم الأدوار الثانوية في العديد من الأعمال، وعرفه الجمهور المصري وألف ملامحه في دور ابن البلد ، وفي أحيان أخرى يظهر بدور الشرير الظالم ، مما أثبت للجمهور براعته بتقديم الأدوار المختلفة.