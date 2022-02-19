ممثل مصري يبيع مشروبات في سيارته (فيديو)

ظهر الممثل المصري الشاب كريم الحسيني في مقطع فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة بعربة متنقلة في الشوارع.



ونشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك ظهر فيه وهو يعد ويبيع مشروبات ساخنة في الشارع، وأرفق المقطع بعبارات "مشروعي الجديد" و"الشغل مش عيب"، و"حلمك ملوش تاريخ صلاحية".

وتفاعل مع ما نشره الفنان المصري العديد من زملائه في الوسط الفني من بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت تعليقا قالت فيه: "عاشوا الرجالة"، كما علقت أيضا الإعلامية مروة صبري، وجاءت التعليقات على خطوة الفنان كريم الحسيني إيجابية وسعى العديد من المتابعين لمعرفة طرق الوصول إليه من أجل دعمه ومساندته في هذه الخطوة.



كريم الحسيني شارك في الفترة الأخيرة في مجموعة من الأعمال الدرامية والتي كان آخرها مسلسل "الحرير المخملي.