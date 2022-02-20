Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران تكشف حقيقة احتراق ناقلة نفط تابعة لها قبالة الصين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بسبب رحلة "الإسراء والمعراج".. فنان مصري ينسحب من فيلم "الملحد"!

فن وثقافة

2022-02-20 | 04:40
بسبب رحلة "الإسراء والمعراج".. فنان مصري ينسحب من فيلم "الملحد"!
المصدر:
الحرة
4,030 مشاهدة

بعدما أثارت تصريحات الإعلامي المصري ابراهيم عيسى حول رحلة "الإسراء والمعراج"، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، أعلن الممثل المصري، مصطفى درويش، انسحابه من تصوير فيلم "الملحد" رغم إنهائه بعض المشاهد من العمل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية غضبا كبيرا في مصر بسبب تصريحات الإعلامي والصحافي والكاتب إبراهيم عيسى عبر برنامجه على فضائية "القاهرة والناس" والتي شكك خلالها في رحلة "الإسراء والمعراج"، منكرا وجود "المعراج"، مضيفا أن رجال الدين هم من يقولون ذلك دون سند ثابت من القرآن والسنة بل من كتب التراث معتبرا أنها "قصة وهمية".

في التفاصيل، أرجع درويش قرار الانسحاب إلى ما قاله كاتب الفيلم ابراهيم عيسى مؤخراً عن رحلة "الإسراء والمعراج"، وهي تصريحات فجرت غضباً كبيراً في البلاد.
 
وعبر فيسبوك، علق درويش مؤكداً أنه قرر مقاطعة أي برنامج للإعلامي إبراهيم عيسى، وكذلك الاعتذار عن فيلم "الملحد" الذي يشارك في بطولته، ومن تأليف الأول رغم بدء التصوير وإنهاء بعض المشاهد.
كما اعتقد الممثل أن هناك حرباً ممنهجة لم يوضح مفهومها، قائلا "أنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون أيه".
 
واعتذر في ختام كلامه لكل فريق العمل عن قرار انسحابه، لتنقسم الآراء بين مؤيد لرأيه ورافض له، ما دفعه للخروج ثانية وإيضاح ماهية الفيلم.
 
ونشر بعد بدقائق توضيحا للجمهور أكدّ فيه أن الفيلم الذي كتب قصته إبراهيم عيسى لا يشجع إطلاقا على الإلحاد، مؤكداً حرصه على توضيح بعض المفاهيم احتراما لصناع العمل وأبطاله.
 
فيما لم يعلق صناع فيلم "الملحد" على القرار الذي اتخذه درويش، ومن سيحل بديلا له أو يعوض الضرر الذي حدث، نتيجة تصويره بعضاً من المشاهد ثم اعتذاره عن الباقي.
 
يذكر أن الإعلامي إبراهيم عيسى كان تعرض مؤخرا لهجوم حاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامجه الثلاثاء الماضي، وفجّرت غضباً واسعاً في الأوساط المصرية.
 
أما فيلم "الملحد" فهو من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:02 | 2022-02-20 08:02
07:30 | 2022-02-20 07:30
07:29 | 2022-02-20 07:29
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.