العثور على ممثلة أميركية متوفاة بعد أيام من اختفائها

سعى المحققون إلى مساعدة العامة للعثور على بيرلمان "43 عاما"، والتي شوهدت للمرة الأخيرة ظهر الأحد الماضي.عثرت السلطات على جثمان بيرلمان صباح الجمعة عندما استجاب عناصر الشرطة لبلاغ لفتح تحقيق في وفاة بحي سكني في هوليوود، حسبما ذكرت إدارة شرطة لوس أنجليس.وقرر مكتب الطبيب العدلي في مقاطعة لوس أنجلس أن الشخص المتوفى هو بيرلمان، وما يزال سبب الوفاة وملابسات اختفائها قيد التحقيق.