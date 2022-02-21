بعد اتهامها بالإنجاب دون زواج.. الفنانة قمر تكشف هوية والد ابنتها

أعلنت المطربة اللبنانية قمر، الاثنين، هوية والد ابنتها ”لونا“، بعدما أثارت الجدل خلال الفترة السابقة عقب إعلان حملها، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لها بأنها حملت دون زواج.

وأعربت قمر في خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، عن استيائها لتعرضها للظلم خلال الفترة السابقة والخوض في عرضها بكلام غير لائق.

وكشفت المطربة اللبنانية عن هوية زوجها وقالت: "هنيئَا للمظلوم عند ربنا وهو بريء، لكل الناس اللي عمالين يتكلموا عني ويقولوا كلام مش كويس، وإن بنتي اتولدت غير معروف هوية والدها، ده باسبور بنتي الأمريكي، وده اسم والدها، ياريت تخليكوا في حالو ومالكوش دعوة بالناس.. لونا مهدي غندور الله يبعتلك أيام حلوة".

في شهر يوليو من عام 2021 الماضي، سبق أن ردت المطربة قمر على انتقادات الجمهور بشأن حملها دون زواج، وذلك عبر خاصية ستوري على إنستغرام.

حينها أعربت "قمر" عن استيائها من تلك الانتقادات اللاذعة، ولم تكشف عن زواجها أو غيره واكتفت بتوجيه الانتقادات واعتبرت أن انتقادات الجمهور تعدٍ صريح من العرب على حياتها الشخصية، ناصحة الجمهور بـ“التعلم من الغرب التحضر في التعامل مع البشر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأن ليس لديها مانع أن تكون (سينجل مازر)“.

وقالت قمر: "بتسألوا مين أبو الطفل ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكن حياتي خط أحمر، ومين انتو عشان تحللوا وتحرموا، أنا معنديش مشكلة أكون سينجل مازر، بعدما يتخلى الرجل عن مسؤولياته".

وقمر مطربة لبنانية 35 عاما، أثارت الجدل أكثر من مرة سواء في عملها أو حياتها الشخصية، حيث شاركت في أغنية فيديو كليب تحت عنوان ”كيس ماي ليبس“ الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة وتعرضت لانقادات لاذعة، فضلا عن إعلان حملها دون زواج مؤخراً قبل أن تتراجع وتكشف هوية الزوج.

وعن حياتها تزوجت قمر من الفنان اللبناني آدم، وسرعان ما نشبت بينهما خلافات أدت إلى طلاقهما ثم تزوجت من رجل الأعمال المصري جمال مروان ولجأت إلى القضاء المصري عام 2010، وحركت حينها دعوى قضائية لإثبات نسب ابنھا ضد مروان صاحب قنوات ”میلودي“، وأحدثت قمر ضجة كبيرة حينما نشرت صورة لنجلها داخل أحد المستشفيات، حیث تم تسجیله تحت كنیة والده جمال مروان بعد معارك طاحنة في المحاكم بین قمر وجمال الذي رفض الخضوع لفحص الـ ”dna“.