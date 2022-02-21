سيرين عبد النور ترقص وتحتفل بعيد ميلادها الـ45 (فيديو)

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اليوم أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 45، وخطفت الأنظار بجلسة التصوير الجديدة والتي وجهت من خلالها رسالة للجمهور عبرت بها عن حبها لهم.

وتداول جمهور سيرين عبد النور فيديوهات من حفل عيد ميلادها، وكذلك نشر عدد من أصدقائها عدة لقطات من حفل عيد الميلاد، وظهرت سيرين وهي ترقص وتحتفل على أنغام أغنيتها الشهيرة "لو بص في عيني"، واستعرضت في الفيديوهات قالب الحلوى المميز في حفل عيد ميلادها والذي حمل عدة صور لها.وتلقت سيرين عبد النور رسائل التهاني من أصدقائها وزملائها الفنانين.