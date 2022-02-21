للتركيز على معالم الأثرية.. عرض ازياء مبهر في سامراء (صور)

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث/ مفتشية آثار صلاح الدين، اقامة عرض ازياء مبهر في سامراء للتركيز على معالم الأثرية.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الجلسة تمت للتركيز على معالم سامراء الأثرية في محافظه صلاح الدين، بعد سنين من الركود الثقافي والسياحي ونقل صورة ايجابية للعالم بان المدينة صالحة للوجهة السياحية العالمية والتركيز على تنمية هذه المواقع التي تعد من اثمن مقدرات العراق الأثرية وكنوزها".

واضاف البيان، ان "الجولة شملت زيارة المئذنة الملوية والمسجد الجامع وقصر الجوسق الخاقاني (قصر البِركة)"، لافتا الى ان "الجلسة اقيمت بدعوة رسمية من قبل قائممقام سامراء وبالتنسيق مع الدار العراقية للازياء التابعة لوزارة الثقافة".