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اعلامية مصرية شهيرة تعتزل مواقع التواصل وتقول: سأموت قريباً

فن وثقافة

2022-02-22 | 07:30
اعلامية مصرية شهيرة تعتزل مواقع التواصل وتقول: سأموت قريباً
3,927 مشاهدة

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة على حسابها في فيسبوك، أعلنت فيها أنها "ستبتعد عن السوشيال ميديا" بسبب شعورها "أنها ستموت قريبا".

وكتبت ريهام سعيد في تدوينتها، "أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي".
 
وأضافت "غالبا إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء، في يوم من الأيام الدنيا قامت عليّ.. أما المعراج وإنكارها عادي، تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف 3 أشهر، لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج الآلاف وعمليات ببلاش ويفتروا عليّ ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشة وأتوقف سنة".
 
وتابعت سعيد، "كفاية أننا عالجنا أعدادا مهولة من الشباب من المخدرات ورحت أماكن خطر جدا عشان أوعي الناس بدل ما أتكرم ألاقي نفسي نايمة في أوضه متر في متر مع تاجرة مخدرات. البرنامج يتوقف، أطفال تموت ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فاتحينها تتقفل وتطلع ريهام أفاقة وكدابة".
 
وواصلت قائلة، "عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم، مش مسامحة أي واحد كتب كومنت موت بيها أطفال القلب".
 
وذكرت، "كلمت ناس كتير يساعدوني أحقق حلمي وأمثل، مش عايزة أقولكوا الرد، وناس ياما وقفت جنبهم. كل دور أعمله المخرج يقول لي إنه هايكسر الدنيا بس هي ماشية بالشطارة؟ أنا عايزة أقولكوا إلى اللقاء يمكن لما أخف لو عيانة يمكن لما أتعالج من السحر لو مسحورة يمكن في الجنة بإذن الله لو مت. ما تظلموش حد لأن أنا بعد ما تعبت أوي أوي ظلمتوني أيوه حتى لو ليّ أعداء أنتوا ساعدتوهم".
 
وقالت ريهام سعيد، "ما توجعوش حد تاني، إحساس الظلم مميت، إحنا كنا البرنامج رقم واحد في المشاهدة في الوطن العربي 10 سنين والسابع على العالم وتعبنا أوي أوي أوي أوي. قدر الله وما وشاء فعل، حقي عندك يا رب".
 
يذكر أن ريهام سعيد قررت اعتزال الإعلام، بعد العديد من الأزمات التي تسببت بها، وكانت طرفا في بعضها، خاصة عبر برنامجها ”صبايا الخير“ الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب محتواه.

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