تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات.. السجن 3 سنوات لفنان مصري شهير

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الفنان المصري شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك أعراض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن.

فقد نسبت المحكمة للفنان اتهامات بالتحرش وهتك العرض للفتيات في ستديو للتمثيل بالقاهرة ونويبع في الفترة الواقعة بين 2016 وحتى عام 2021.

وكانت التحريات كشفت أن المجني عليهن تدربن بالاستوديو الخاص به حيث تعرفن عليه هناك، باشتراكهن في ورش تمثيل في أوقات مختلفة، باستثناء صاحبة البلاغ الأول التي التقته خلال إقامته في المكان الذي تعمل به وأكدت أنه تحرش بها وحاول اغتصابها.

في الأثناء، ذكرت الفتيات في أقوالهن إن المتهم حاول ممارسة أعمال مخلة معهن، وعندما رفضن قام بطردهن من الورشة، لكنهن تراجعن عن الإبلاغ عن الوقائع خوفاً على سمعتهن.

وأكدن أنهن عقب ذلك علمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فقمن بتدوين ما حدث لهن بأحد منصات التواصل وتقدمن ببلاغات لأجهزة الأمن.

في موازاة ذلك، نشرت الفتيات على صفحاتهن عبر موقع التواصل منشورات كشفن فيها تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من الفنان، أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

فيما ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، وتحرش بها وأمسك بأجزاء حساسة من جسدها وحاول تقبيلها بالقوة.