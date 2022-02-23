دنيا عبد العزيز تنهار بالبكاء ليلة عقد قرانها

وفي سياق منفصل تطل عبد العزيز في رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" مع النجم هاني سلامة. والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي. ويشارك في بطولته إلى جانب سلامة وعبد العزيز كل من عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وآخرين.



يذكر أن آخر ظهور تمثيلي لها كان من خلال مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

خلال الاحتفال، استذكرت عبد العزيز والدتها وانهارت بالبكاء وطلبت من الحضور وقف "الزغاريد" أثناء المراسم وقالت: كل من يحبني يقرأ الفاتحة لروح والدتي.بدوره، خصّص المأذون فقرة للدعاء لوالدتها التي غادرت عالمنا متأثرة بمضاعفات مرض السرطان.وفوجئت عبد العزيز بحشد من الأهل والصدقاء الذين حضروا الاحتفال رغم محاولتها التكتم على موعده ومكانه.وفي مقدمة الحضور الفنان رشوان توفيق، دنيا سمير غانم صديقة العروس منذ الطفولة، والإعلامية بوسي شلبي التي تكفلت ببث وقائع عقد القران مباشرة عبر خاصية البث المباشر بحسابها على انستغرام، ومصمم الأزياء هاني البحيري.