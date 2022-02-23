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دنيا عبد العزيز تنهار بالبكاء ليلة عقد قرانها

فن وثقافة

2022-02-23 | 05:50
دنيا عبد العزيز تنهار بالبكاء ليلة عقد قرانها
1,581 مشاهدة

بعيون دامعة، عقدت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز قرانها على الشاب مهندس معماري، في احتفال بسيط جمع عائلتها وأصدقائها وعددا من نجوم الفن.

خلال الاحتفال، استذكرت عبد العزيز والدتها وانهارت بالبكاء وطلبت من الحضور وقف "الزغاريد" أثناء المراسم وقالت: كل من يحبني يقرأ الفاتحة لروح والدتي.
بدوره، خصّص المأذون فقرة للدعاء لوالدتها  التي غادرت عالمنا متأثرة بمضاعفات مرض السرطان.
وفوجئت عبد العزيز بحشد من الأهل والصدقاء الذين حضروا الاحتفال رغم محاولتها التكتم على موعده ومكانه.
وفي مقدمة الحضور الفنان رشوان توفيق، دنيا سمير غانم صديقة العروس منذ الطفولة، والإعلامية بوسي شلبي التي تكفلت ببث وقائع عقد القران مباشرة عبر خاصية البث المباشر بحسابها على انستغرام، ومصمم الأزياء هاني البحيري.
 
 
كذلك، شاركها فرحتها الفنانون محمد الشقنقيري، سيمون، محمد عز، ميدو عادل، محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، عماد رشاد، هبة مجدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج عمرو محمود ياسين.

واكتفت عبد العزيز بالتعليق على عقد قرانها بنشر صورتين على حسابها عبر انستغرام، الأولى لتاريخ الاحتفال المميّز والأخرى تجمعها من زوجها الذي لا يعمل في المجال الفني.
 
وفي سياق منفصل تطل عبد العزيز في رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" مع النجم هاني سلامة. والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي. ويشارك في بطولته إلى جانب سلامة وعبد العزيز كل من عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وآخرين.

 يذكر أن آخر ظهور تمثيلي لها كان من خلال مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.
 
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