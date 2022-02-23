بسبب ممثلة اسرائيلية.. تونس تمنع عرض احد الافلام

وقال مكتب الإعلام في الوزارة انه "قد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من شباط الجاري، بأمر من الوزارة ".وقالت الناشطة كوثر الشابي، وهي من القائمين على حملة المقاطعة، لوكالة "فرانس برس" إن "الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت) تلقت تدريبا من الجيش الصهيوني وتدعم احتلال الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قاعة سينمائية كبيرة في العاصمة التونسية كان يُعرض فيها الفيلم، بعد صدور القرار الحكومي".وبقي ملصق الفيلم ظاهرا عند مدخل بعض صالات السينما في تونس العاصمة، غير أن مسؤولين في هذه القاعات أكدوا لوكالة "فرانس برس" سحب العمل من برنامج العروض.وكانت الممثلة غادوت أيدت عام 2014 عبر صفحتها على "فيسبوك" العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مبدية دعمها للجيش الإسرائيلي وموجهة انتقادات لحركة حماس.هذا ومنع عرض فيلم "Death on the Nile" أيضا في الكويت ولبنان للسبب عينه، فيما يُعرض في صالات بلدان عربية أخرى.