أول تعليق لـ عمرو دياب بعد حذف ألبوماته من "يوتيوب"

كشف الفنان عمرو دياب عن توقيع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وعبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" جاء أن مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور ميديا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصريًا من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة.

وفي أول تعليق له، عقب حذف أغانيه من عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، قال الفنان عمرو دياب: "متحمس جدًا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم. وقد اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا".